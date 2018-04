Tragédia em Cambará: Menina morre esmagada por carro

Corpo será enterrado hoje às 16 horas

A morte trágica de Maria Clara Souza Pereira(foto), de um ano e cinco meses, impactou a população de Cambará.

A criança brincava no quintal com outros menores e a irmã gêmea estava no carro da família, na noite de domingo, dia 22,na Vila Rubim quando uma delas soltou o freio de mão,o veículo desceu, passou por cima e esmagou a bebê no crânio e no tórax. A morte foi imediata.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho, liberado nesta segunda-feira, dia 23, pela manhã, está sendo velado na capela mortuária do município e será enterrada às 16 horas.

A menina era filha de Ana Carolina de Souza Fonseca e Clayton da Silva Pereira.