Travesti assalta motociclista platinense e consegue fugir

Pediu carona, pegou carteira e sumiu no matagal

Um homem foi assaltado por um travesti no final da tarde de sábado, dia 20, em Santo Antônio da Platina.

A vítima estava num bar, no trevo do Bairro Aparecidinho III e o indivíduo lhe pediu que o levasse até o trevo da Avenida José Palma Rennó e ele concordou em dar a carona numa motocicleta.

O travesti identificou-se, trajava uma blusinha cinza e short curto, disse ter 18 anos, pele de parda a negra, cabelos médios e castanhos.

Quando estavam chegando no local, o jovem colocou a mão no bolso do homem para pegar sua carteira e aconteceu uma “briga” em cima da moto.

No fim, o ladrão roubou a carteira, jogou o capacete no chão e entrou num matagal, desaparecendo com quase 500 reais e documentos, entre outros.

Posteriormente, retornou ao bar e foi informado que o autor do crime é morador da rua J no bairro Aparecidinho III. Disse que foi com alguns moradores atrás dele, porém não o encontraram.

A Polícia Militar caçou o travesti, mas até agora ainda não o prendeu.