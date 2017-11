Três anos de ordenação sacerdotal hoje do padre Leandro Santos

Ele é mineiro e trabalha em Santo Antônio da Platina

Nesta quarta-feira, dia 29,será celebrada Missa em Ação de Graças pelo aniversário de três anos de ordenação sacerdotal do padre Leandro Santos da Silva (fotos). Está marcada para as 19h30m na Igreja Matriz de Santo Antônio da Platina.

Simpático, bem humorado, focado,tranquilo e,sobretudo, preparado, o religioso tem 36 anos, nasceu em Prata, município mineiro de 27,5 habitantes localizado perto de Uberlândia.

Desde criança sentiu a vocação, tanto que brincava que era padre já aos oito anos.



Cursou Filosofia na Faculdade Católica de Uberlândia, onde conheceu o atual bispo da diocese de Jacarezinho, Dom Antônio Braz Benevente. Na mesma cidade de Minas Gerais, estudou Teologia no Instituto São José, entre outras instituições e foi ordenado sacerdote no dia 29 de novembro de 2014, em Uberaba(MG).

Atuou num bairro muito pobre de periferia na Capela São Miguel e no Santuário da Medalha Milagrosa.

Na sequência, prestou serviços espirituais no Mosteiro de Ponta Grossa e,desde março deste ano, está no Norte Pioneiro, primeiro em Jacarezinho e, agora, em Santo Antônio da Platina, “estou aqui para servir e evangelizar, o que precisarem, contem comigo”, assinala, sorrindo.