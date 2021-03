Escaparam através de buraco feito na parede e ainda não foram recapturados

Exclusivo: O agente de cadeia foi até os fundos da unidade para soltar os detentos no solário no pátio. Como sempre, ficaram no pátio, mas logo o investigador percebeu que três elementos estavam ausentes porque tinham escapado por meio de um buraco, próximo ao portão da rua. O fato aconteceu em torno de 7h30m desta terça-feira, dia 16, na rua Xavier da Silva, centro da cidade.

Escaparam Lucas Inocêncio Ferreira (foto principal), condenado por tráfico de drogas e roubo, reincidente e faccionado do PCC (Primeiro Comando da Capital). Esse perigoso marginal já fugiu de três carceragens: Wenceslau Braz, Cambará e agora Tomazina.

Antônio Henrique da Costa Silvério e Márcio Cândido de Lima, roubo e furto, também estão foragidos.

Informações podem ser passadas para a delegacia de Polícia Civil tomazinense no telefone (43) 3563-1355.