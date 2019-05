Três cidades do Norte Pioneiro ganham R$ 7,6 milhões

Santa Cecília do Pavão, Santana do Itararé e Cambará

Mais três cidades do Norte Pioneiro, atendidas pelo deputado Romanelli (PSB), garantiram nesta quarta-feira, dia 22, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Infraestrutura e Logística mais R$ 7, 6 milhões para execução de obras e compra de equipamentos que vão atender a população: Cambará, Santa Cecília do Pavão e Santana do Itararé.

“São obras e equipamentos, que também serão usados em obras de infraestrutura e na recuperação de estradas, há muito esperados pelos moradores. Agora, foram autorizados os convênios,as licitações e em breve teremos as obras em execução. Agradeço ao governador Ratinho Junior e aos secretários João Carlos Ortega (Desenvolvimento Urbano) e Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) que mesmo nessa troca de governo, estão agilizando os convênios com as prefeituras e liberando os recursos importantes para as cidades do Paraná”, disse Romanelli.

Cambará – O parlamentar conseguiu também junto a Sedu, a liberação de R$ 3 milhões em linha de crédito para canalização do Rio Alambari, trocas de lampadas e a construção de uma nova creche. Também conquistou um convênio para a compra de uma pá carregadeira e outro convênio para a reurbanização e reestruturação do centro cultural, que será reformado.

A máquina fará trabalhos de infraestrutura, a troca das lampadas na iluminação pública vai melhorar a segurança, e construção da creche vai contribuir para superar um dos grandes gargalos do município.

Santa Cecília do Pavão – Também junto a Sedu, o prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos (foto), conseguiu a liberação de R$ 3 milhões para obras de pavimentação asfáltica e compra de equipamentos rodoviários. “Serão um rolo compactador, caminhão basculante, caminhão de poliguíndaste e cinco caçambas que serão utilizadas para coleta de resíduos sólidos”.

“O deputado Romanelli mobilizou e articulou os projetos perante o governo do Estado. Romanelli trabalha e faz o melhor para a nossa cidade e o governador Ratinho Junior e o secretário João Carlos Ortega têm atendido as demandas e o povo ganha com todos esses apoios e investimentos recebidos pela na nossa cidade”, completou Edimar Santos.

Santana do Itararé – Em Santana do Itararé, o prefeito Joás Michetti (foto), garantiu R$ 1,7 milhão junto a Secretaria de Infraestrutura e Logística para obras de pavimentação urbana, R$ 350 mil para compra de retroescavadeira e outros 150 mil para aquisição de veículos através de emenda do deputado Romanelli.

“Estamos com tudo em dia, as contas equilibradas, para receber esses recursos e executar as obras. O apoio do deputado Romanelli é fundamental para garantirmos todos esses pleitos. Só temos que agradece-lo”, assinalou o chefe do executivo.