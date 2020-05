Três cidades do Norte Pioneiro terão aplicativo de transporte coletivo

Oferta beneficiará passageiros de Wenceslar Braz, Santo Antônio da Platina e Ibaiti

Depois da startup de Wenceslau Braz fechar uma sociedade com uma das maiores holdings de franquias no Brasil, três cidades do Norte Pioneiro receberam o projeto piloto para servir de modelo para os franqueados nacionais, Santo Antonio da Platina, Wenceslau Braz e Ibaiti. Startup promete reduzir as corridas para oito reais para usuários do serviço nas cidades.

Um novo aplicativo de mobilidade urbana, a “Mobpar”, promete rivalizar com as grandes empresas de APP , como o Uber, e anunciou já ter iniciado o cadastramento de motoristas na região.

O sistema promete trazer à população preços mais acessíveis do que os que são praticados hoje, com serviços de carro comum e executivo. O gerenciador já possui quase mil usuários e 130 motoristas cadastrados na região, através do site. A previsão é que o serviço seja lançado aos platinenses nas primeiras semanas de julho deste ano.

Segundo Cristiano Savagin (foto), presidente nacional da empresa, o interesse em criar o aplicativo na região surgiu devido à economia da população, a geração de rendas às famílias e a melhoria na qualidade do transporte de passageiros nas cidades atendidas pelas plataformas. “O Mobpar foi criado para suprir uma carência muito grande de transporte. Quantas vezes a população busca um táxi nos finais de semana e nos períodos noturnos e não encontram? Os usuários precisam de uma oferta melhor e mais barata no transporte”, disse.

Com o lançamento da Mobpar, a tarifa cobrada no trecho centro/ bairro ou vice versa será de R$ 8,00 para carro comum e R$ 10,00 para veículo de luxo. Hoje a tarifa base dos táxis é de R$ 15,00 a 20,00 Comparando o valor do táxi, ao utilizar o serviço pelo aplicativo, os usuários têm uma economia de até 45% e dependendo da viagem a oferta fica entre 50% e até 60% mais barato, de acordo com a distância.

Questionado sobre a aceitabilidade da inserção da plataforma entre os taxistas e moto-taxistas locais, Savagin informou que ainda não conversou com a categoria. “Nós ainda não entramos em contato com os taxistas e moto-taxistas. Esperamos fazer isso posteriormente em ocasião oportuna”, completou.

BENEFÍCIOS – Além dos usuários, os motoristas também terão benefícios. Eles terão gratuitamente recursos de multas, rastreamento de seus veículos e bônus por indicação de novos motoristas. A empresa ainda disponibilizará convênios com postos das cidades que serão atendidas, onde o preço do combustível será R$ 0,20 menor que o normal.

O motorista que aderir ao aplicativo poderá ganhar entre R$ 2 mil e 3 mil líquidos, de acordo com o responsável. “Dependendo da cidade, poderão arrecadar ao menos R$ 4 ou 5 mil em receita bruta. Descontando taxas de manutenção, o valor poderá variar entre R$ 2 ou R$ 3 mil mensais. Isso poderá variar muito do perfil do motorista, já que muitos trabalham nisso para renda extra”, explicou.

CADASTRO – O aplicativo desenvolvido é de capital 100% brasileiro e esta disponível para download no Play Store e Apple Store. Todas as informações podem ser conferidas no site oficial da empresa, o www.mobpar.com.br. Os motoristas interessados poderão acessar o site, onde poderá ser feito todo o cadastro ou pelo WhatsApp da empresa (43) 99696-5043

SEGURANÇA – O aplicativo dispõe de mecanismos que garantem a segurança dos usuários. Ao solicitar o cadastro por meio do site, o motorista precisa apresentar um “nada consta” de antecedentes criminais e estar com a documentação pessoal e do veículo em dia.