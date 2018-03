Três dos cinco dias da Efapi 2018 terão chuvas

Previsão da meteorologia

Aguaceiros,trovoadas e ambiente úmido e frio.Esse é o quadro indicado pela meteorologia para 27, 28 e 29 de abril, últimos três dos cinco dias da 46ª edição da Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro), em Santo Antônio da Platina.

A previsão do tempo pode inibir investimentos e reduzir o público, além de outros fatores.

Como é o primeiro evento da atual diretoria da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, que começou de maneira eufórica, são esperados maturidade e profissionalismo para a festa.

O tempo é o senhor da razão.