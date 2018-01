Três presos fogem da cadeia de Santo Antônio da Platina; interdição é iminente

Na madrugada desta segunda-feira

Gabriel Marques da Silva (foto principal),19 anos, Marcelo Alves Saturnino ( foto sem camisa),24, e Huanderley Luis dos Santos (foto camisa azul) fugiram no começo da madrugada de hoje, segunda-feira, dia oito, da cadeia de Santo Antônio da Platina.

Gabriel é da Vila Ribeiro,ocupação como mecânico,encarcerado desde 2015 por furto qualificado,roubo, ameaça,receptação e associação criminosa.

Marcelo, de 22 anos foi preso em 2015 após arrombar e furtar uma residência na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina.O curioso é que ele ficou na casa mais ou menos uma hora, período em que usou o banheiro, trocou de roupas – deixou sua camiseta e calça jeans e saiu vestindo confecções de grife e tênis de marca, tomou refrigerante e até passou hidratante no rosto.

Huanderley , vulgo Porquinho ,teria abusado sexualmente de sua enteada de sete anos,em novembro do ano passado.

Os três forçaram a grade que isola o teto, retiraram as telhas do telhado e escaparam.

PMs platinenses, de Guapirama e Abatiá iniciaram a caçada aos delinquentes.

O Depen(Departamento Penitenciário) local não presta informações. Só na manhã de hoje, será possível conversar com profissionais da Imprensa, da sede em Curitiba. É provável que a carceragem seja interditada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública.

