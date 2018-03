Três traficantes de drogas são presos com 3Kg de maconha e 33,9g de crack

Em Siqueira Campos

Na noite desta terça-feira, dia 06, a equipe da Agência de Inteligência do 2º BPM prendeu três traficantes de drogas.

Os policiais militares obtiveram informações de que três pessoas (dois homens e uma mulher) em um GM/Corsa prata estariam retornando da cidade de Cambé/PR com drogas para serem comercializadas em Siqueira Campos.

Os Agentes de Inteligência localizaram o veículo suspeito e passaram a acompanhá-lo à distância pela rodovia. Porém, próximo à entrada da cidade, os ocupantes do automóvel perceberam a aproximação dos policiais militares e empreenderam fuga em alta velocidade para a área urbana da cidade, que foi mal sucedida.

Dentro de uma caixa de som automotivo do veículo foram encontrados três tabletes de maconha pesando no total 3,113Kg. Em novas diligências, as equipes foram até a residência de um dos presos, onde foram encontradas mais 33,9g de crack, além de diversos aparelhos celulares, produtos utilizados para embalar drogas e três cadernos com anotações referente à prática de tráfico de drogas.

Sendo assim, os três presos, as drogas e demais provas foram encaminhados à Delegacia de Siqueira Campos para as providências cabíveis.