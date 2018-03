Triathlon do Norte Pioneiro já se destaca

Alex e Matheus participaram de competição em Barra Bonita (SP)

Os atletas platinenses que integram a equipe Athlon Life, recém-criada no Norte Pioneiro, participaram recentemente em Barra Bonita (SP), a 241 km, de Santo Antônio da Platina, da prova Copa Interior. Matheus Bandeira conquistou o 3º lugar na categoria 20 a 24 anos Triathlon Sprint e, Alex Borlachenco, também ficou em terceiro lugar em duas categorias: Triathlon Fitness (estar em boa forma física) 30 anos acima e na Aquathlon Fitnnes também na idade a partir dos 30 anos.

Outro atleta da equipe que participou e competiu foi Edilson Bandeira, que é tio do Matheus e grande incentivador e proprietário da escola de natação Nadarte.

A concentração do evento começou às 5h40 com o check in (verificação da apresentação dos participantes) e, às sete horas aconteceu a largada do Triathlon Fitness categoria disputada por Alex. Às 8h foi a largada do Triathlon Sprint com Matheus participando e, às 10h30, largada da categoria Aquathlon Fitness que teve a participação de Edilson e Alex.

Matheus ressaltou que a Athlon Life passou a contar neste final de semana também com o apoio em patrocínio da R4 CEMS. A equipe já tem como colaboradores: Nadarte Escola de Natação e Hidroginástica, Estúdio Força Funcional e Vidativa Bikes, de Jacarezinho.

Alex Borlachenco disputou o Triathlon Fitness ficando em terceiro lugar tendo nadado 350 metros, pedalado 5 km e correu dois quilômetros; mais tarde ele participou da Aquathlon Fitness nadando 350 metros e 2 quilômetros de corrida, prova que lhe garantiu novamente a terceira colocação. Edilson Band

Bandeira também competiu na Aquathlon Fitness.

Matheus Bandeira competiu na categoria Triathlon Sprint que contou com 750 metros de nado, 20 km de ciclismo e corrida de 5 km.

O Triathlon é uma palavra grega que designa um evento atlético composto por três modalidades. O nome triatlo é aplicado a uma combinação de natação, ciclismo e corrida, nessa ordem e sem interrupções entre as modalidades.

Texto: Fábio Galhardi