Tribunal condena platinense a 12 anos de prisão

Por corrupção de menor e homicídio qualificado tentado

O Tribunal do Júri de Santo Antônio da Platina condenou Walter Henrique Pereira da Silva (foto) a 12 anos e quatro meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado tentado e corrupção de menor.

No dia 15 de fevereiro de 2016, o rapaz então com 24 anos tentou matar Marcos da Silva, conhecido como “Torrada”. Ele agiu junto com um comparsa. A vítima recebeu sete facadas, sendo seis no ombro e uma na face e quase morreu.

As investigações apontaram que a motivação foi por vingança. “Torrada teria entregue ao executor das facadas uma motocicleta para conserto, sendo esta furtada, resultando na prisão de Walter, no final de janeiro daquele ano. Isso motivou o crime”, contou Tiago da Silva, investigador da 38ª Delegacia Regional de Polícia.

Walter tinha passagens por adulteração de chassi e lesão corporal. Exercia profissão de serviços gerais.

Um adolescente que auxiliou Walter foi identificado e solicitado à Vara de Infância e Juventude a sua internação.

“Casos de tentativa de homicídio devem ser solucionados rapidamente, a fim de propiciar a prisão do autor. Com isso, evitam-se novas tentativas que podem resultar no assassinato. É o que a polícia pode fazer para diminuir índices de homicídio, postura que temos adotado nesta Comarca”, assinalou o delegado Tristão Borborema de Carvalho.

Foi a Polícia Civil quem prendeu Walter no dia primeiro de março de 2016 quando estava em sua residência, no bairro Vila Santa Terezinha.

Os jurados acataram os argumentos da promotoria.A sentença foi proferida por volta das 13h15m pelo presidente do Tribunal, o Júlio Cesar Michelucci Tanga.