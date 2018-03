Tribunal do Júri condena marginal a quase 22 anos de cadeia

Nesta terça-feira em Santo Antônio da Platina

Rodrigo Martins (foto principal), vulgo Nonô, foi condenado no final da tarde desta terça-feira, dia 13, a 21 anos, dez meses e 15 dias de prisão por homicídio qualificado por motivo torpe.Ele mandou matar Fabiano Gonçalves, na madrugada do dia seis de fevereiro do ano passado,quando a vítima tomava cerveja em sua casa na Vila Ribeiro(fotos).Gonçalves teria se aliado a Cenoura (Michael Patrick Sanches)na luta pelo comércio de entorpecentes em Santo Antônio da Platina.

Vários fizeram depoimentos, como o delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho, responsável pela instauração e conclusão do inquérito que indiciou Nonô.O assassino é Carlos Alberto Padilha da Silva, o Kaká (foto camisa azul escuro).Foi a Polícia Civil platinense quem prendeu “Nonô (31 anos), o mentor intelectual do assassinato.

Naquela ocasião, na Rua Santos Dumont, Vila Ribeiro, quatro homens, ocupando duas motocicletas, se aproximaram da casa da vítima, onde se encontrava com sua companheira, quando um deles desceu e abriu fogo contra Gonçalves, mediante 26 disparos. Logo após, os autores fugiram.

Kaká,de 22 anos, foi preso depois acusado de homicídio qualificado no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, pelo Centro de Operações Policiais Especiais (COPE).

O juiz Júlio César Michelucci Tanga presidiu o Tribunal do Júri, que ficou a maior tempo de portas fechadas(foto) por causa do forte calor, com o ar condicionado ligado.O Ministério Público foi representado pela promotora de Justiça Nathalie Murilo Floroschk, que teve uma participação com argumentos eloquentes.A vítima teria “traído”o mandante do crime se juntando a um desafeto, “concorrente” no tráfico local.A defesa foi feita pela advogada Flávia Lomba Corsini,que pediu a absolvição do réu por pretensa ausência de prova da autoria.

