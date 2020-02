Tribunal promove capacitação regional em Jacarezinho

No dia quatro de março no CAT

Com apoio de entidades, o Tribunal de Contas do Paraná vai realizar, na primeira semana de março, três eventos de capacitação na região Norte do Estado, nas cidades de Arapongas, Londrina e Jacarezinho. As inscrições estão abertas no portal da Escola de Gestão Pública do TCE-PR. Como em todas as capacitações, presenciais e online, oferecidas pelo TCE-PR, a participação é gratuita.

No dia 4 (quarta-feira), a EGP realiza o seminário Atos de Pessoal em Jacarezinho. A capacitação será realizada das 8h30 às 17 horas, no Conjunto Amadores de Teatro (foto), com apoio da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi). É dirigida a servidores dos departamentos de pessoal de órgãos municipais e estaduais, controladores internos e membros de comissões de concursos públicos.

O conteúdo programático destaca os atos de pessoal na administração pública em ano de encerramento de mandato – como é o caso da gestão municipal, em 2020. Também inclui formas de contratações, cargos em comissão e funções gratificadas, acúmulo de cargos e pontos polêmicos em verbas de remuneração.

Os técnicos do Tribunal apresentarão aos participantes as regras para a PCA de 2019 e o Plano Anual de Fiscalização de 2020 da Corte, que prevê a realização de fiscalizações presenciais em todas as regiões do Paraná. Outros temas são as vedações e obrigações legais neste último ano de mandato. Para orientar os gestores, o Tribunal de Contas lançou, no dia 30 de janeiro, o Manual de Encerramento de Mandato 2020, cujo conteúdo já está disponível no portal da Corte na internet.

Inscrições: