Tributo para Elvis Presley em Santo Antônio da Platina dia 26

Em show igual aos que o ídolo fazia quando vivo

Será promovido no próximo dia 26 (um sábado) o show de Mark Rio (foto e vídeo) homenageando o ídolo de várias gerações. A Estância Carranca será o palco da apresentação em Santo Antônio da Platina:Mark Rio em: Tributo ao Rei do Rock; Elenco: Mark Rio & Elvis Tribute Band;Direção: Paula Penna. Serão oito músicos no palco.

Convites limitados: R$ 50,00.Reservas e detalhes: 99930-8160. Whatsapp: 99171-3144.

Haverá discotecagem antes da exibição, com som ambiente.Mundialmente reconhecido, com sete títulos internacionais.

Eleito um dos melhores do mundo pela BBC de Londres.Reconhecido também pela Elvis Presley Enterprises, (Empresa que cuida de todos os bens e direitos de imagem do artista), sendo um dos mais aclamados Elvis Tribute Artist do circuito internacional da atualidade.

O único Artista em Tributo a Elvis da América Latina a realizar um show no mesmo palco em que Elvis Presley se apresentou em 1956.O show é realizado com máximo de fidelidade, com réplicas oficiais norte-americanas do traje, joias e violão, utilizados por Elvis nos anos 70.

Os integrantes da ELVIS TRIBUTE BAND (banda exclusiva de Mark Rio) reproduzem com o máximo de fidelidade cada canção, mantendo a mesma versão e tom original.

Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e América Latina, são alguns dos locais que já prestigiaram Mark Rio.

-O Único da América Latina selecionado para participar do maior concurso do mundo

“THE WORLD’S GREATEST ELVIS” promovido pela BBC de Londres.

– Um dos 10 melhores do Hollywood Casino – U.S.A em 2011.

– Um dos 10 melhores de Collingwood Elvis Festival – CANADA em 2012.

– Um dos 5 melhores do Malt Shop Memories Cruise – USA em 2012.

MARK RIO Tem participado de vários programas em rede Nacional e Internacional:

BBC – Londres, NBC (USA), ABC(USA) , CBS (USA) ,KFDX (USA) , KLBK (USA),

Rede Globo de Televisão, SBT, TVB, REDE TV, REDE RECORD , BAND, MTV .

Em programas como: Trends&Friends , Profissão Repórter, Amaury Jr. , A Fazenda, Sílvio Santos , Programa do Gugu, e muito mais.

Além de comerciais de televisão, entrevistas em rádios , foi assunto de reportagens e propagandas em diversas revistas e jornais:

The Washington Times , The Commercial Appeal , Kyiv Post , The Australian , Emirates24/7 , Folha de S. Paulo , Correio Popular , entre outros, sendo reconhecido nacionalmente e internacionalmente.

Obteve a cobertura do Commercial Appeal (Principal Jornal de Memphis-EUA –Cidade que Elvis vivia) saindo na primeira página com seu tributo a Elvis, repercutindo em mais de 16 jornais por todo o mundo.

Assim como Elvis Presley , Mark Rio distribui algumas echarpes para as fãs durante o espetáculo.No repertório os grandes sucessos do Rei do Rock , como Blue Suede Shoes , Suspicious Minds, Proud Mary, My Way , Love Me Tender etc.

Idealizada e liderada por MARK RIO, a ETB *Elvis Tribute Band, é a banda exclusiva de MARK RIO e o acompanha em seus shows por todo o Brasil e exterior, apresentam um trabalho extremamente fiel a TCB BAND (Banda Original de Elvis Presley).

A ETB se diferencia por não fazer apenas um acompanhamento e sim um tributo a banda original de Elvis , cada músico rigorosamente selecionado reproduz com o máximo de fidelidade cada canção, mantendo a mesma versão e tom original.