Triciclo bate em carro na PR-092 em Wenceslau Braz

Duas pessoas se machucaram gravemente

Acidente na tarde deste domingo, dia 25, provocou fratura na perna de um dos envolvidos.José Amilton dos Santos, o “Ceará” (foto) dirigia um triciclo na PR-092 em Wenceslau Braz e acabou colidindo contra um veículo no trevo do acesso a Tomazina.



O ocupante do carro,Dirceu Mamedes dos Santos, se feriu gravemente na cabeça e está internado na Santa Casa de Jacarezinho.A motorista teve escoriações.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

José Amilton está no Hospital Nossa Senhora do Rocio, sem risco de morte.

O triciclo partiu ao meio com a colisão.