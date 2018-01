Trigêmeos platinenses levados por helicóptero para Londrina

Eles nasceram prematuros e com pouco peso

O helicóptero do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)do governo do Paraná e os profissionais da saúde salvaram mais três vidas neste domingo, dia 14, em Santo Antônio da Platina.

Trigêmeos prematuros de 27 semanas nasceram em torno das dez horas no Hospital Regional do Norte Pioneiro. As crianças tiveram de ser socorridas principalmente pelo baixo peso: Gael(800 gramas), Emanuel (900 gramas) e Deborah(720 gramas). Os dois meninos foram encaminhados para o Hospital Universitário de Londrina de manhã e a menina à tarde também para o HU (fotos e vídeo).

Os dez leitos da Unidade de Tratamento Intensivo neo-natal do Regional estão ocupados.No local, nascem em média 152 bebês por mês.Uma ambulância da prefeitura de Carlópolis transportou os bebês da frente do HR até a aeronave, cerca de 50 metros.

Os avós, Marcelo e Aparecido Benjamin (foto) e os pais, Ketlen e Edilson Freitas, acompanharam o trabalho.A mãe, 26 anos, está bem.

Edilson (foto de boné) contou para a reportagem ter outros dois filhos, Benjamim, de 3,6 anos, e Sofia, de 1,4 anos.

Ele, 32, presta serviços numa mercearia no bairro Aparecidinho II.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA