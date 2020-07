Tripla colisão deixa ferido na PR-092 em Santo Antônio da Platina

Motoristas dos dois caminhões não se machucaram

Uma Van colidiu contra a traseira de um caminhão, rodou e bateu em outro no início da noite desta quarta-feira, dia oito, no KM 317 da PR-092, em Santo Antônio da Platina no trecho sentido Joaquim Távora. O condutor do utilitário teve ferimentos leves, os demais nada sofreram.

A Polícia Rodoviária Estadual (posto Platina) atendeu a ocorrência e também encaminhou o motorista para o Pronto Socorro Municipal Platinense . Ele completou 49 anos nesta terça-feira, dia sete.

O acidente foi na mesma reta onde aconteceu uma morte na semana passada (veja link ao final deste texto).

Um caminhão tinha placas de Jacarezinho e o outro de Maringá.

Houve filas de veículos em cerca de cinco quilômetros durante mais ou menos duas horas e meia.

