Veículos de Jaboti e Pinhalão se envolveram no acidente

Um motorista de 22 anos trafegava com seu GM/Classic (placas de Pinhalão) pela PR-272, sentido Tomazina a Pinhalão, em torno de 15 horas desta segunda-feira, dia 15, quando no Km 61, desviou do passageiro (28 anos) de uma motocicleta que estava caído na pista e assim acabou colidindo contra o Fiat/Strada (placas de Jaboti), cujo condutor tem 63 anos e transitava no sentido contrário.

Um quarto veículo que teria batido na motocicleta fugiu do local, não sendo possível sua identificação.

Apenas um envolvido necessitou ser hospitalizado, sendo que os outros sofreram ferimentos médios e leves.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.