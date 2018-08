Triunfo Econorte inicia construção do Viaduto da BR-153; veja fotos e vídeo

Conclusão será em 2019

A Triunfo Econorte deu início às obras de construção do viaduto da BR 153 na cidade de Santo Antonio da Platina. Na primeira etapa, estão sendo construídas as vias marginais e alças de acesso à cidade, que darão suporte ao trânsito local durante a escavação da rodovia e a construção do viaduto. As informações e imagens são da jornalista Emília Miyzaki dada nesta segunda-feira, dia 13, ao npdiario.

O cruzamento ficará no trevo acesso a rodoviária com a estrada da EFAPI (Parque de Exposições). O local garantirá a fluidez e segurança para toda a região universitária FANORPI – Faculdade do Norte Pioneiro e CISNORPI – Hospital Regional do Norte, localizado do outro lado da cidade. Também faz parte do projeto, a execução de uma via marginal que fará a ligação entre a Avenida Frei Guilherme de Almeida com a Rodovia Deputado Benedito Lpucio Machado, a qual dá acesso ao Bairro Platina.

A Triunfo Econorte trabalha para manter a segurança do tráfego e a qualidade na prestação de serviços aos usuários durante os meses de obras.

A Triunfo Econorte foi constituída em novembro de 1997 para administrar o Lote 01 do Anel de Integração das Rodovias do Estado do Paraná. São 341 Km distribuídos em cinco rodovias – três estaduais (PR 323, PR 445 e PR 090) e duas federais (BR 369, BR 153).



O trecho abrange uma malha que interliga quinze municípios da Região Norte do Paraná. Desde o início da concessão, a Triunfo Econorte investe na recuperação, melhoramento, manutenção e operação do trecho, assim como na conservação dos segmentos rodoviários de acesso ao Lote 01.

A sede administrativa da Triunfo Econorte fica em Londrina, segunda cidade economicamente mais importante do Estado, polo da região Norte do Paraná. A empresa gera aproximadamente 700 empregos diretos e indiretos. Sempre em sintonia com os clientes, a Triunfo Econorte exerce a política de melhoria contínua, para que os requisitos contratuais sejam comprovados e suas expectativas sejam antecipadas, oferecendo credibilidade e confiabilidade em sua gestão.