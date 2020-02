Tropeiros de Bandeirantes conduzem imagens católicas até Andirá

Semana de evangelização até o dia 29

Na manhã de domingo, dia 25, os tropeiros de Bandeirantes conduziram as imagens de Nossa Senhora das Brotas e de São João Batista até a cidade de Andirá.

As imagens estão percorrendo toda a Rota do Rosário desde o dia 11 de janeiro, partindo de Piraí do Sul, que seguem visitando todos os Santuários, Igrejas e Capelas de todo o trajeto da Rota do Rosário.

Os tropeiros que saíram da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida de Bandeirantes, foram recepcionados na Capela dos Santos das Causas Impossíveis, da Paróquia São Sebastião. A comunidade e os tropeiros de Andirá acolheram Sueli Nardoni, Secretária do Desenvolvimento Econômico de Andirá, junto com o pároco Roberto Claudiano, que abençoou e estimulou a todos os integrantes neste projeto.

À noite, as imagens foram conduzidas à Paróquia São Francisco e os tropeiros da cidade as apresentaram ao pároco Anderson Marchiori, que, após a Santa Missa, abençoou e estimulou a todos os tropeiros a participarem desta semana de evangelização até o dia 29, quando conduzirão as imagens para o município da Barra do Jacaré na Capela do Coqueiralzinho.

Esta será a sétima semana que as imagens de Nossa de Senhora das Brotas do Santuário de Piraí do Sul, onde houve o lançamento da I Romaria Tropeira pela Rota do Rosário, dia 11 de janeiro e de São João Batista da Igrejinha de Arapoti, onde haverá o encerramento no dia 24 de maio.