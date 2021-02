Estabelecido rígido protocolo de segurança, que além de medidas sanitárias, não permite presença de público

A Edição Verão da Super Copa Pro Tork Integração de Velocross terá a primeira de suas duas etapas neste fim de semana, dias 6 e 7 de fevereiro, na cidade de Contenda (PR).

Com ou sem torcida, os pilotos prometem um verdadeiro espetáculo, todos ansiosos para enrolarem o cabo em 25 categorias. O evento no CT Cabanha Tabatinga também terá corridas promocionais de motocross, com 10 classes. O local oferece ampla infraestrutura para receber a todos.

E além de patrocinar a disputa, a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes ainda alinha no gate com seus atletas. Entre os nomes confirmados, feras como Rafael Faria, Alex Júnior, Matheus Zerbatto, Jocimar Ferreira e Guilherme Roberto da Silva.

No sábado, a programação inicia com os primeiros treinos a partir das 10h e provas às 13h. Já no domingo, é retomada com warm up às 7h45 e segue com a realização de diversas baterias ao longo do dia. As inscrições podem ser feitas através do site eventos.sportbay.com.br.

Serviço: Edição Verão – Super Copa Pro Tork Integração de Velocross

Etapa: Abertura

Data: 6 e 7 de fevereiro

Onde: CT Cabanha Tabatinga – Contenda (PR)

Inscrições antecipadas: eventos.sportbay.com.br – R$ 110

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.