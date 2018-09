Tudo pronto para concurso de Miss e Mister platinenses

Será no próximo sábado na Casa da Cultura com entrada gratuita

São 66 candidato(a)s, 12 categorias, sendo de seis a 26 anos no feminino e de 14 a 32 anos no masculino. O concurso Mister e Miss Platinense vai lotar a Casa da Cultura, a partir das 20 horas no próximo sábado, dia 29,com entrada franca.

Marco Antônio Romão, principal organizador do evento, informou que haverá telão de LED, música de bom gosto, coreografias modernas e muita animação e alegria, “todos vão se divertir”, garantiu.

Serão 12 jurado(a) de fora da cidade.

Apoio cultural: Npdiario