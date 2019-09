Turismo avança com Frutfest em Carlópolis

Apesar do frio há grande público

O presidente da Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (ATUNORPI), Welington Trautwein Bergamaschi, participou na noite desta quarta-feira, 04, da abertura da 10º FrutFest, em Carlópolis.

A festa faz parte do calendário de eventos municipal de Carlópolis, e esse ano a espera é de mais de 150 mil pessoas em cinco dias de festa.

A FrutFest está sendo realizada no Centro de Eventos da Ilha do Ponciano, da Secretaria Municipal de Turismo com apoio de entidades, grupos de produtores como a Associação de Olericultores e Fruticultores de Carlópolis, Polícia Militar, Polícia Civil, Força Verde, Emater e órgãos estaduais.

Carlópolis integra a região de ANGRA DOCE e vem se destacando na fruticultura em todo país e no exterior, atraindo investimentos, turistas e valorizando o trabalho dos produtores. A qualidade de sua produção é tão reconhecida, que a goiaba de Carlópolis recebeu o selo de identificação geográfica do SEBRAE-PR. São cinco dias de festa, com eventos técnicos, exposições, cavalgadas e muita diversão. Além de shows nacionais, rodeio em touros e cavalos.

“Eventos como esse contribuem para nos aproximarmos mais ainda do nosso principal objetivo, que é impulsionar o Turismo Regional, nos ajudam a estreitar laços para ampliar o networking e ressaltar as potencialidades turísticas de nossa região”, destacou Welington Trautwein Bergamaschi, Presidente da ATUNORPI.

Juntamente com o Presidente da ATUNORPI, estiveram presentes na abertura, o anfitrião da festa Hiroshi Kubo Prefeito de Carlópolis e sua vice Ana Lúcia Moreno da Silva, Luiz Cláudio Romanelli Deputado estadual, João Jacob Mehl Presidente do Paraná Turismo, Juarez Leal Daio representante do governador Carlos Massa Ratinho Junior no Norte Pioneiro, Mário Augusto Pereira Prefeito de Ribeirão Claro e José da Silva Coelho Neto (Professor Zezão) Prefeito de Santo Antônio da Platina.