UBS de Tomazina ganha novo veículo

Para melhorar ainda mais a prestação de serviço

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Bairro Alto , de Tomazina, conta agora com um novo veículo.

O prefeito Flávio Zanrosso entregou oficialmente o veículo que será utilizado para a visita domiciliar em pacientes, entre outras necessidades, garantindo mais segurança e conforto para a comunidade.

As chaves foram entregues para a enfermeira responsável, Lucimara Cogo (foto).

“Parabéns a toda equipe que é Selo Prata e, cada vez mais, se consolida como referência no Norte Pioneiro com comprometimento e eficiência”, salientou o chefe do executivo.