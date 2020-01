UENP abre edital para seleção de bolsista graduado em Jornalismo

A Coordenadoria de Relações Internacionais (CRI) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) abriu edital que seleciona um bolsista graduado em Jornalismo para atuar no programa “O Paraná Fala Inglês”. O contrato terá duração de 24 meses (dois anos).

A bolsa para o profissional graduado será no valor de R$ 2 mil mensais para uma dedicação de 40 horas semanais ao Programa. O candidato aprovado ficará alocado na Coordenadoria de Relações Internacionais da UENP, na Reitoria, em Jacarezinho (fotos), além de atuar em atividades excepcionais em outras localidades, com supervisão da equipe da CRI.

As atribuições do profissional selecionado serão: assessoria de comunicação e de imprensa, incluindo coleta de dados, redação de reportagens, registros através de imagens e de sons, organização de informações; promoção e gerenciamento de redes sociais do Programa; executar tarefas pertinentes à área de atuação, além de outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

As etapas do processo seletivo são 1) homologação da inscrição; 2) prova escrita, atividade prática e entrevista; e 3) análise de currículo. Além da formação específica na área, é exigido do candidato preferencialmente nível intermediário de proficiência em língua inglesa (B1).

Para todos os detalhes do processo seletivo, acesse o documento em https://bit.ly/37XRslw