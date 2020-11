UENP realizará VI Mostra de Arte e Cultura Afro-brasileira

A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, com apoio do NEABI, realizará, de 16 a 30 de novembro, a sexta edição da Mostra de Arte e Cultura Afro-brasileira.

O evento, que já tem lugar cativo no calendário acadêmico, contará com exposição virtual, mesa-redonda e sarau da negritude. As atividades serão transmitidas pelo YouTube e redes sociais da Universidade. Os alunos da UENP que se inscreverem receberão certificação gratuita com carga horária de 20 horas.

A Mostra, que tem por objetivo discutir questões referentes às relações étnico-raciais, terá como tema “A poética dos terreiros e outras estéticas negras”. Segundo o coordenador do evento, professor James Rios, a temática deste ano propõe uma reflexão sobre a importância cultural, antropológica e social da religiosidade afro-brasileira para a arte brasileira e, noutra perspectiva, para se problematizar questões atinentes ao racismo religioso na Escola, na Universidade e em outros espaços sociais.

“No tempo presente, observa-se a necessidade iminente de se debater as representações concernentes às religiosidades de matrizes africanas, que estão presentes na arte e na vida cotidiana da sociedade brasileira e, sobremaneira, da população norte-paranense. É chegada a hora de discutir os silenciamentos, as invisibilidades e outros processos de discriminação que culminam no racismo religioso e em nada contribuem para reconhecimento e respeito das diferenças”, afirma.

Parcerias – Novos parceiros institucionais somam forças com a UENP para realização da sexta Mostra Afro. Além do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da UENP, o Instituto Federal do Paraná – e seu respectivo NEABI – as prefeituras de Jacarezinho e Ribeirão Claro, por meio de seus Departamentos de Cultura, integram a comissão organizadora.

Parte da programação da Mostra será proveniente do Edital de Arte, Cultura e Entretenimento, que foi implementado pela Prefeitura de Jacarezinho, com apoio da UENP. Cerca de 10 documentários com temáticas afro-brasileiras irão compor a grade de programação do evento a partir do dia 16 de novembro. Neste ano, a Mostra, que contará também com a realização de mesa-redonda no dia 17, realizará o Sarau da Negritude no dia 25.

A pró-reitora de Extensão e Cultura, professora Simone Castanho, agradeceu o apoio de todos os parceiros desta edição do evento. “A Mostra é, sem dúvidas, uma ação muito importante para a Universidade. E ela só é possível pelas parcerias que contribuem de maneira significativa com a programação. Por isso, externo minha gratidão às prefeituras, ao Instituto Federal do Paraná, à CNX Produções, e, de maneira especial, aos NEABI’s da UENP e do IFPR que estão há semanas preparando toda a programação”.

Inscrições e Programação

Os alunos que desejarem receber certificação deverão se inscrever por meio do link https://forms.gle/1Xz5QEiB91MCvGFL7 e participar de todas atividades da Mostra. O evento é gratuito.

A programação está disponível no formulário de inscrição e será divulgada nas redes sociais da Universidade.