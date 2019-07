Unifil adquire Raio-X para cursos superior e técnico de Radiologia

No Polo de Santo Antônio da Platina

O Laboratório de Práticas da Saúde da UniFil EaD de Santo Antônio da Platina está passando por algumas reformas.

O motivo: um aparelho de Raio-X está sendo instalado para os cursos de Superior em Radiologia e Técnico em Radiologia.

O equipamento é da marca Siemens e foi preparado (não tem emissão de radiação) para que os alunos possam treinar sem risco à saúde.

O equipamento de Raio-X ,avaliado em 22 mil reais, chegou na cidade semana passada e conta com vários profissionais para a sua instalação.

O aparelho foi fruto de uma negociação entre um empresário do ramo na região e a UniFil do Norte Pioneiro.

“Começamos a buscar um aparelho simulador, mas o docente do curso afirmava ser possível achar um equipamento usado, com mesa que fosse mais próximo da realidade em que o aluno iria encontrar no ambiente de trabalho. Contactamos vários empresários do Estado de São Paulo e Paraná, em uma dessas conversas um aparelho da região estava disponível”, detalha a gestora do polo, Mônica Bomtempo.

Até o final da semana o equipamento estará funcionando e pronto para as aulas, o laboratório será reinaugurado dia 24 de julho com a presença de coordenadores e docentes do curso de Radiologia do polo e da UniFil Londrina.

“Consideramos uma vitória trazer um curso tão específico para a nossa cidade, onde passamos por um crescimento expressivo de investimento tanto da rede pública quanto particular na área da saúde”, adicionou.

O curso Superior em Radiologia EaD da UniFil conquistou nota máxima no seu reconhecimento no MEC, “a UniFil EaD está com um histórico invejável de reconhecimento no MEC, todos os cursos que estão em processo conquistaram nota máxima de avaliação, ao todo sete cursos -o mais recente Serviço Social – somente em 2019, além de a instituição de ensino já ser avaliada de uma forma geral com nota máxima no ministério”, enfatiza.

As matrículas para os cursos estão abertas e é possível se inscrever diretamente no polo ou através da unifil.br/vestibular

O curso Superior de Radiologia custa a partir de R$ 336 e o Técnico em Radiologia a partir de R$ 279.

Estão abertas também as matrículas para o Técnico em Enfermagem (também a partir de R$ 279) nos períodos

matutino e noturno.

A UniFil EaD polo Santo Antônio da Platina está localizada na Rua Ruy Barbosa, 1.110 próximda da 4 °Cia de Polícia Militar.