Unifil homenageia pais no asilo platinense

Neste final de semana

Estudantes do curso técnico de Enfermagem do Polo da Unifil de Santo Antônio da Platina fizeram visita de confraternização pelo Dia dos Pais no |Asilo São Francisco de Assis. Foi na tarde de sábado, dia dez, com direito a fotos na entidade e na capela ao lado.

Eles levaram lembrancinhas para os internos , os quais demonstraram alegria e gratidão.

