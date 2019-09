Unimed inaugura clínica com atendimento personalizado em Ribeirão Claro

Instalações modernas e funcionais

Os clientes Unimed agora têm mais uma opção para cuidar da saúde. Na última segunda-feira, dia nove, aconteceu a inauguração da Clínica Unimed, novo espaço para cuidados personalizados à saúde, em Ribeirão Claro.

O evento reuniu representantes da diretoria executiva, gerências e colaboradores da Unimed Norte Pioneiro-PR, além de médicos cooperados, serviços credenciados, empresários e convidados especiais, para desfrutar de um coquetel e participar da cerimônia de inauguração, bem como para conhecer as instalações da clínica.

Em seu discurso, o Diretor Presidente da Unimed Norte Pioneiro-PR, Dr. Antônio Vendramin Filho, enfatizou a mudança no paradigma de atendimento e os benefícios que a clínica trará aos clientes Unimed. “Estamos inaugurando não só uma nova estrutura física mas uma nova forma de atender nosso cliente, da forma que ele tem que ser cuidado. Estamos nos alinhando as mudanças que vem ocorrendo no ramo da saúde, no qual não esperamos a pessoa ficar doente para nos procurar. Seremos proativos e buscaremos as pessoas para que pratiquem a prevenção. Queremos oferecer mais qualidade de vida, evitando ao máximo o aumento de patologias. Por meio da tecnologia e da nova visão da medicina, trabalharemos para proporcionar o bem-estar geral”, disse.

Os atendimentos da Clínica já começaram na terça-feira, 10, e, segundo o gerente administrativo e também coordenador da clínica, Tiago Pereira, os clientes sentirão a diferença no acolhimento e na consulta.

“Temos um compromisso sério, ético e íntegro com nossos clientes. Diante disso, nada mais justo que iniciarmos a expansão dos serviços de atenção personalizada com a premissa de que o cliente Unimed seja bem cuidado e tenha a clínica como referência sempre que precisar. A enfermeira fará toda a triagem e facilitará o atendimento ao médico, que por sua vez, terá mais tempo para investigar e orientar o paciente. Por meio disso, vamos ajudar as pessoas a se cuidarem mais e melhor, de forma preventiva, pois conheceremos os hábitos de vida, seu histórico na clínica e poderemos oferecer as melhores indicações. Queremos ser mais que um plano de saúde e, por isso, iniciamos uma nova e moderna sistemática de cuidado. Quem ganha, com toda certeza, são todos os clientes da Unimed Norte Pioneiro-PR”, finalizou.

A Clínica Unimed fica localizada na Rua Coronel Joaquim Ribeiro Gomes, 423, no centro de Ribeirão Claro. O telefone para agendamento com as especialidades de clínica médica, ortopedia, e também nutricionista e psicóloga é: (43) 3536-2298.