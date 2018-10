Unimed Norte Pioneiro adere a campanha Outubro Rosa / Novembro Azul

Em outubro e novembro campanhas de esclarecimento e prevenção

Mais uma vez, a Unimed Norte Pioneiro-PR veste a camisa para alertar todos os seus públicos sobre a importância da prevenção. Durante os meses de outubro e novembro, todos os colaboradores vestirão a camisa alusiva às campanhas, como forma de estimular a população em geral a realizar os exames preventivos de mama e próstata.

Esse tipo de alerta é necessário e faz parte da missão da área de saúde da Unimed Norte Pioneiro-PR que tem como foco trabalhar a medicina preventiva com qualidade.

“Por meio da ação outubro rosa/novembro azul, que estendemos também para as secretárias e secretários da rede prestadora, os quais mantém contato direto com os beneficiários, queremos chamar a atenção e conscientizar homens e mulheres a se prevenirem contra o câncer e também de sua saúde mental. É importante estar bem por completo. Acreditamos que, com esse grande movimento, chamaremos a atenção de todo mundo e teremos cada vez mais pessoas conscientes e com a saúde em dia”, finalizou a enfermeira de atenção à saúde, Mariella Patrial.