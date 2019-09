Unimed Norte Pioneiro avança em qualidade

Melhorias expressivas

A Unimed Norte Pioneiro-PR tem avançado nos últimos anos quando se fala em qualidade.

Prova disso, são as certificações que a cooperativa recebeu, tais como Acreditação pela RN 277 da ANS, certificação de conformidade pela norma ISO 9001 na versão 2015 e o Selo Ouro de Governança e Sustentabilidade do Sistema Unimed.

Em julho, a Operadora passou por nova auditoria de manutenção da ISO 9001, obtendo a renovação da permissão para uso do selo da referida certificação. Dando continuidade aos trabalhos da área, nesta semana, aconteceu a reunião de Análise Crítica da Alta Direção (ACAD), composta por representantes da Diretoria Executiva, Grupo de Melhoria da Qualidade e líderes dos setores.

Na oportunidade, foram explanados os resultados referentes ao primeiro semestre de 2019, bem como as oportunidades de melhoria e ajustes necessários.

A equipe da qualidade, composta pelos colaboradores Magali Moura e Wellington Francisquini frisam o comprometimento de toda equipe de colaboradores, o que foi o diferencial para os resultados obtidos. “Observamos um enorme avanço no entrosamento das equipes. Isso resulta em melhorias de processos e no atendimento ao cliente, cooperado, com a rede prestadora e demais partes interessadas. Vamos continuar neste intuito e com toda esta força, para continuarmos crescendo em qualidade e como Operadora” finalizaram.