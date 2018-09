Unimed Norte Pioneiro comemora Semana do Cliente

Conscientização sobre alimentação saudável

De 10 a 14 de setembro, a Unimed Norte Pioneiro-PR realizou ações para comemorar a Semana do Cliente.

A Cooperativa presenteou os beneficiários que passaram pelas áreas e atendimento com uma caneca de porcelana e uma tag que dava conselhos sobre saúde e qualidade de vida, estimulando os mesmos a se hidratarem mais com sucos, chás e água.

Já para os colaboradores, foram distribuídos cupcakes de banana com nozes, produzidos com ingredientes naturais e integrais, livre de açúcares e lactose. O objetivo da ação foi de conscientizar os colaboradores sobre alimentação saudável ao mesmo tempo proporcionar contato com alimentos diferentes.

As ações vêm de encontro com o calendário de atividades de marketing da Operadora e fortalecimento da campanha MUDE1HABITO.