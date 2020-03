Unimed Norte Pioneiro faz convenção de verão para colaboradores

Empresa cria laço com todos os funcionários

A Unimed Norte Pioneiro-PR realizou sua primeira convenção de verão. Idealizado pela equipe de inovação da cooperativa, o evento teve como foco apresentar os resultados de 2019, difundir as políticas e ações de diversas áreas para 2020, apresentar e alinhar a nova campanha de vendas e metas do ano, além de promover as ações e atividades que envolvem o planejamento estratégico da cooperativa.

Foram mais de duas horas de informações e explanações que finalizou com a palestra de Ana Cláudia Vanzelli, trazendo à tona a importância da empatia e do bom atendimento aos mais diversos públicos, além de enaltecer a importância de cada um como pessoa na organização.

Para o diretor presidente, Dr. Antônio Vendramin Filho, esse tipo de integração é essencial e o voto de confiança da Diretoria Executiva a favor da realização dele, foi no sentido de acreditar que resultados virão a curto prazo. “Acreditamos desde o primeiro momento neste evento. Entendemos que toda organização deve se reportar e colocar o colaborador a par de absolutamente tudo, pois é dele que vem a força de trabalho e a realização de todos os projetos e atividades. Com a convenção de verão, pudemos estreitar o laço com todos nossos colaboradores e fazer com que cada um entenda onde a cooperativa quer chegar e, a partir disso, gerar propósito para cada um. Começamos 2020 alinhados e temos a convicção de que os resultados serão os melhores possíveis”, enfatizou.