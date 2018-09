Unimed Norte Pioneiro faz curso de Programação Neurolinguística

Iniciativa promoveu técnicas de persuasão e negociação

A Unimed Norte Pioneiro-PR realizou o curso de Programação Neurolinguística, facilitada por Marcelo Levi, da empresa Sophos Treinamentos.

A capacitação reuniu os colaboradores da área de atendimento e mercado (vendas), que lidam direta e diariamente com público. O intuito do evento foi de promover técnicas de persuasão, negociação e desenvolver empatia no momento de negociação bem como no ato dos atendimentos e promover dinâmicas que facilitem o entendimento, a comunicação bem como favoreça a satisfação do cliente.

Para a colaboradora Samantha Barbuio, a experiência na capacitação foi excelente. “Aprendemos bastante sobre perfis de negociadores, rapport, canais sensoriais, estilos de negociadores, sobre base racional e emocional e pudemos estreitar laços de afinidade com os perfis analítico, afável, pragmático e expressivo, finalizando com uma explanação sobre comunicação não verbal. Eu adorei” finalizou.