Unimed Norte Pioneiro no lançamento do 2° ciclo do Programa Qualifica

Apresentou trajetória da adesão à acreditação como case de sucesso

A Unimed compõe o maior sistema de cooperativas de saúde do mundo, graças à constante preocupação com a eficiência da gestão, sempre focada em seus beneficiários, colaboradores e cooperados. Mostrando que a busca da excelência faz parte do DNA cooperativista, a Unimed do Brasil, a Faculdade Unimed e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) lançaram o segundo ciclo do Programa Qualifica Unimed, que consiste em qualificar as Operadoras do Sistema para a Resolução Normativa nº 277 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Compondo uma das pautas deste evento, a Unimed Norte Pioneiro – PR foi convidada a apresentar, como case de sucesso, toda sua trajetória, da adesão à acreditação, dentro do primeiro ciclo do Programa Qualifica Unimed.

Representando a Cooperativa, na Sede da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, no dia 11 de setembro, em Brasília, esteve o Diretor-presidente, Dr. Antônio Vendramin Filho. Ele relata que o evento foi enriquecedor para os participantes diante das experiências e assuntos abordados.

“Estou muito feliz por ter levado o nome da Unimed Norte Pioneiro-PR em uma ocasião tão importante e por termos sido convidados como referência dentro do Sistema Unimed. Pude compartilhar com os presentes todos os momentos que nossa Cooperativa passou, desde o início, passando pela implantação das ações e projetos, até a fase final, com as auditorias preparatórias e de certificação”, finalizou.

Qual o objetivo do Programa Qualifica Unimed? – Padronizar os procedimentos operacionais, visando à sustentabilidade da marca, a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos beneficiários e a redução dos custos assistenciais das cooperativas. Para isso, a metodologia inclui capacitar colaboradores em boas práticas de gestão, de liderança e de melhorias dos processos, visando às certificações ISO 9001:2015, RN 277 e Organização Nacional de Acreditação (ONA) – níveis I, II e III.

A Unimed Norte Pioneiro-PR agradece o convite feito pela OCB e se coloca à disposição para auxiliar as demais Operadoras do Sistema Unimed.