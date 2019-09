Unimed Norte Pioneiro-PR apoia Bacalhoada da APAE

Mais de 300 participantes

Aconteceu, recentemente, a tradicional bacalhoada da APAE em prol da Escola Pequeno Príncipe, atual APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), de Bandeirantes.

O evento é realizado anualmente no salão social da ACEB (Associação Cultural e Esportiva de Bandeirantes) e contou com mais de 300 participantes, entre colaboradores, médicos cooperados e diretores da Unimed Norte Pioneiro-PR, além da sociedade geral de Bandeirantes e toda a região.

Com cardápio voltado à culinária portuguesa e organização apoiada pelo Lions Club, o evento se destaca no calendário da cidade e tem o apoio da Unimed Norte Pioneiro-PR há mais de 10 anos. “Temos o maior prazer em ajudar esse evento formado por organização séria e comprometida, podemos ver os benefícios que o jantar traz para a APAE. Subsidiamos a participação dos cooperados e familiares como forma direta de apoiar financeiramente o evento, e, consequentemente, obter resultados positivos para manutenção da instituição. Todos os anos, ficamos surpresos com a dedicação da equipe da organização e pela presença maciça do público de toda região. Patrocinar eventos como esse é parte integrante das atividades de nossa política de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, pois, como Operadora de Planos de Saúde, somos preocupados não só com nossos públicos diretos, mas também com toda comunidade”, ressaltou o Diretor Presidente da Unimed Norte Pioneiro-PR, Dr. Antônio Vendramin Filho.

Entre os destaques do jantar, estão a realização de sorteios de brindes oferecidos pelo comércio local.

Além disso, também leilão de bacalhau, apresentação de talentos da Escola Pequeno Príncipe, desenhos, teclado, bordado e confecção de tapetes, apresentação de espetáculo de dança pelos voluntários Danila Barros e Jader Campos e apresentação de Josy Gonçalves e banda.