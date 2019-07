Unimed Norte Pioneiro promove 3ª edição do Fórum do Cooperado

Cooperativa tem gestão democrática

A Unimed Norte Pioneiro-PR realizou, recentemente, o 3º Fórum do Cooperado, com o objetivo de analisar, discutir e decidir novas ações e ferramentas de melhorias direcionadas ao cliente, em Santo Antônio da Platina.

A abertura foi comandada pelo Diretor Presidente da cooperativa, Dr. Antônio Vendramin Filho, que comentou sobre a entidade e enfatizou sobre cenário desafiador da saúde suplementar para as operadoras de planos de saúde. A oportunidade também serviu para dar boas-vindas e agradecer a disponibilidade dos participantes e, ainda, pela preocupação com a boa gestão da cooperativa.

Na sequência, o facilitador, Weber Guimarães, comandou os trabalhos da noite e discorreu sobre temas relevantes, que serviram como base para os grupos de estudos dos cooperados que tiveram como foco pensar, debater e sugerir ideias que melhorem a satisfação do cliente e suas experiências com a cooperativa. Após as apresentações, os cooperados foram convidados a trabalhar em grupos e apresentarem seus pontos de vista e opiniões.

O 3º Fórum do Cooperado contou com a participação de diversos cooperados que puderam expor suas ideias e sugestões. Além disso, foi possível enriquecer a forma democrática de gestão da cooperativa, realizar de forma positiva o compartilhamento de ideias e dar mais um passo em direção aos objetivos do planejamento estratégico.