Unimed promove Simpósio sobre Segurança do Cliente

Temas importantes da saúde e do atendimento

Sem dúvida, investir na melhoria da qualidade e segurança do paciente proporciona melhores efeitos, tanto no ponto de vista financeiro quanto clínico, resultando em sustentabilidade ao longo do tempo.

Com esse objetivo, a Unimed Norte Pioneiro-PR realizou, recentemente, em seu auditório, a edição 2018 do Simpósio de Segurança do Paciente.

Com programação especial direcionada à sua equipe de atenção à saúde, enfermagem Médicos Cooperados, além de diversos profissionais da saúde que compõem a rede prestadora da cooperativa, a ocasião tratou de temas importantes da saúde e do atendimento.

No comando da enfermeira Cristiane Uyeno, da Consultoria Master Quality, os participantes receberam conteúdos relacionados aos pilares da segurança do paciente, metas internacionais, gerenciamento de eventos adversos, boas práticas e respaldo legal. Já para falar sobre a responsabilidade civil, a assessora jurídica da Unimed Norte Pioneiro-PR, Soraya Saad, finalizou o encontro, enfatizando sobre os aspectos mais impactantes.