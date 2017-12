Uniprime reinaugura agência no centro de Jacarezinho

Com presença de cooperados, diretores e conselheiros

A Cooperativa de Crédito Uniprime reinaugurou com um animado e elegante coquetel na noite desta segunda-feira, dia 18, a agência de Jacarezinho, que foi totalmente remodelada para garantir acessibilidade,conforto e modernidade no atendimento aos cooperados do município e região.Mas, o endereço permanece o mesmo, na rua Paraná, 1.110.

Coube ao padre Rosenei Marcelino proceder a bênção do aconchegante imóvel.

Inaugurada há 17 anos e meio, em junho de 2000, a Uniprime Jacarezinho tem cerca de 500 cooperados. Inicialmente constituída por médicos, a instituição atua hoje com todos os profissionais da área da saúde, empresas, empresários e profissionais liberais.

Ao todo, são 26 agências distribuídas pelo Paraná e São Paulo (incluindo Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio), que prestam atendimento para cerca de 20 mil cooperados em 858 municípios. Em Jacarezinho, são seis colaboradores qualificados e capacitados para o atendimento.



A empresa é a 11ª em ativos, somando mais de R$ 2 bilhões em ativos.Em 2017, a instituição alcançar a marca que a coloca na invejável segunda posição entre as similares. O gerente da agência de Jacarezinho, Maurício Felix de Almeida lembrou o resultado efetivo do Cartão de Crédito Uniprime e todos os seus benefícios.

Fundada em 1997, a Uniprime nasceu com o propósito de oferecer a seus cooperados uma nova opção de atuar no mercado financeiro, buscando gerar empregos, riqueza e desenvolvimento sócio-econômico nas regiões onde atua.

A festa de reinauguração da agência de Jacarezinho contou com a participação de cooperados, parceiros, colaboradores, diretores e conselheiros, entre eles, o diretor-executivo Carlos Alberto Mascarenhas, o conselheiro Antonio Vendramin Filho e os gerentes Maurício Félix Almeida, de Jacarezinho e João Cândido da Silva, de Santo Antônio da Platina (TEXTO E FOTOS: VALDIR AMARAL/ESPECIAL PARA O NPDIARIO)