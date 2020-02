Universitária de Wenceslau Braz é a nova Gata da Semana

Ela é estudante na Federal em Curitiba

Cosmopolita, Nicole Moreira (fotos) estuda Medicina na UFPR (Universidade Federal do Paraná), em Curitiba. O namorado, André Gustavo Dias, cursa Odontologia na UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná), em Jacarezinho.

Os dois são de Wenceslau Braz, onde residem as famílias e as amigas mais próximas.

O olhar claro e faiscante é um charme adicional.

Linda e elegante, a brazense emerge maravilhosa como a nova Gata da Semana.