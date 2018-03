Unopar de Ibaiti forma mais 154 acadêmicos

Formatura de dez cursos

Centenas de pessoas se reuniram no Centro Estadual de Educação Profissional Seiji Hatanda, na noite de sábado,24, em Ibaiti para a colação de grau de 154 formandos da Unopar. O evento solene contou com a presença de acadêmicos, familiares, tutores e autoridades locais que acompanharam as homenagens e entrega dos diplomas aos formados.

Receberam a outorga de grau e diplomas os formados nos cursos de: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Artes Visuais, Ciências Contábeis, Educação Física (Licenciatura), Estética e Imagem Pessoal, Geografia, Letras, Pedagogia e Serviço Social.

Às 19h30 horas foi aberta a sessão solene do Conselho Universitário, e compuseram a mesa de honra as diretoras: Andréa Martinez Dib, Maria Dolores Martinez Dib, e Janayna Aparecida Gaudêncio Bronoski, o professor Armando Dib patrono dos acadêmicos, além dos tutores que cederam seus nomes as turmas. Depois da entrega dos diplomas, a aluna, Jaine Angeleli de Matos do curso de Pedagogia, oradora das turmas proferiu sua homenagem aos formandos.

Em sua fala, a diretora Maria Dolores desafiou à todos os formados a construir um mundo melhor a partir dos conhecimentos recebidos. Durante a cerimônia, o Padre Valter Roberto Pereira, pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua realizou um momento de fé em que os graduados agradeceram a Deus pela conquista do diploma de curso superior.

Andréa Martinez Dib, diretora do polo Unopar Ibaiti, comentou que ao longo de mais de 13 anos de existência, o Polo da Unopar Ibaiti já formou mais de 2 mil alunos em mais de 30 cursos diferentes, e vem se tornando um grande propulsor de novos profissionais, que chegam bem preparados para o mercado de trabalho de todo o Norte Pioneiro.

O radialista Nei Santos foi o mestre de cerimônias do evento

Observar o crescimento e desenvolvimento dos acadêmicos ao longo do curso é extremamente gratificante, é o que nos impulsiona a seguir neste caminho ressaltou Janayna Aparecida Gaudêncio Bronoski, diretora pedagógica do polo.

As matrículas continuam abertas nos polos da Unopar em Ibaiti e Santo Antônio da Platina

