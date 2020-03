Unopar de Ibaiti oferece Workshops gratuitos

Em comemoração ao Dia da Mulher

Em comemoração ao Dia da Mulher, a Unopar (Universidade Norte do Paraná), Polo de Ibaiti, preparou uma programação diferente, a qual têm pautas dividida em cinco dias, para comemorar este mês tão especial.

Confira a programação de Workshops gratuitos destinados às mulheres:

04/03 – Tatiane Gois – Cuidados Diários com a Pele e Ana Letícia Ramos – Maquiagem Técnica Beauty Clean;

11/03 – Fernanda Semprebom – Saúde da Mulher Moderna;

18/03 – Mariza de Oliveira Silva – O Poder da Imagem Pessoal no Ambiente de Trabalho e na Vida Pessoal;

25/03 – Ana Célia de Oliveira – Será que sei Empreender?;

31/03 – Janayna Gaudencio – Empreender na Era Digital.

No dia quatro de Março, quarta-feira, o Workshop com Tati Góis e Ana Letícia foi um sucesso, sala lotada e alunas realizadas.

Veja as fotos abaixo dos Workshops que já aconteceram: