Unopar Ibaiti e Santo Antônio participam da Genius.Con 2018

Inscrições ainda estão abertas

Desta quarta até sexta-feira,(dias 26, 27 e 28) Jacarezinho receberá milhares de pessoas para a feira de inovação “Genius.Con 2018”, e se tornará a capital da tecnologia e inovação do país. Isso por que o evento promete reunir milhares de pessoas em diversas atividades tais como: palestras, oficinas, exposição de startups, competição de robótica e meet ups.

Os polos da Unopar Ibaiti e de Santo Antônio da Platina terão um estande no evento e receberão os participantes com orientações sobre carreira e apresentação da sua metodologia de ensino semi-presencial. No espaço ainda será possível tirar dúvidas sobre os novos cursos de graduação e pós-graduação da instituição e realizar testes vocacionais.

No estande os participantes poderão também se cadastrar na ferramenta Trilha do ENEM, que é uma plataforma exclusiva de preparação para a prova. Com o cadastro, o aluno terá acesso a simulados, aulões, desafios, e é possível até a construção de um plano de estudo personalizado. A trilha utiliza os resultados dos testes realizados para sugerir novos estudos em campos do conhecimento deficitários, oportunizando assim um aprendizado guiado e personalizado.

As inscrições para a feira estão abertas, e podem ser realizadas no site: https://www.sympla.com.br/geniuscon2018__352217