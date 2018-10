Unopar SAP e Ibaiti recebem selo Instituição Socialmente Responsável

Da Associação de Mantenedoras de Ensino Superior

Os polos Unopar de Ibaiti e Santo Antônio da Platina receberam neste início de semana o Selo de “Instituição Socialmente Responsável” concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

A certificação tem o objetivo de destacar as instituições de ensino que promovem ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está inserida.

Para receber o selo, os polos participaram da Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, desenvolvendo atividades como: Tarde de Lazer, Mutirão de Cidadania, participação em corridas esportivas, projetos de contraturno escolar em escolas estaduais e EJA (Educação de Jovens e Adultos) e ainda ações de orientação à saúde e bem-estar, além disso, os polos também concluíram todas as etapas de cadastramento e comprovação previstas no Sistema da ABMES.

Em sua 14ª edição, mais de 800 instituições de ensino superior aderiram à Campanha da Responsabilidade Social, realizada pela ABMES. O ápice do projeto aconteceu entre os dias 17 e 22 de setembro, quando foi realizada a Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. Nesta edição, foram registradas mais de oito mil atividades em diversas áreas, como educação, saúde, cultura e meio ambiente, com cerca de quatrocentos e trinta mil pessoas beneficiadas pelo país.

Para Andréa Martinez Dib (foto abaixo) , diretora dos polos, o reconhecimento sinaliza todo o empenho de tutores, alunos e coordenadores no desenvolvimento das ações em toda a região. “Mais uma vez fica comprovado que as nossas instituições de ensino se preocupam com o bem-estar social da comunidade e com seu desenvolvimento sustentável”.



A diretora acadêmica da Unopar Ibaiti, Janayna Bronoski, destacou que os acadêmicos se engajaram do começo ao fim dos projetos. Segundo ela “foi possível envolve-los no processo de planejamento, execução e finalização, tornando mais palpável o processo de aprendizagem e prática”.



Realizada desde 2005 pela ABMES, a iniciativa tem como principal objetivo aumentar a visibilidade das ações de responsabilidade social realizadas pelas instituições ao longo do ano.

Aderindo à Campanha, a IES contribui para ampliar a conscientização da sociedade sobre o importante papel desempenhado por faculdades, centros universitários e universidades particulares de todo o país.