Unopar / SAP realiza Cerimônia do Jaleco

Para os acadêmicos dos cursos de Enfermagem e Estética

O auditório da Unopar de Santo Antônio da Platina foi palco da Cerimônia do Jaleco para os acadêmicos dos cursos de Enfermagem e Estética. O evento que marca o início da trajetória dos acadêmicos na área da saúde reuniu graduandos, familiares, tutores e autoridades (fotos).

A mesa foi composta pela diretora do polo Unopar Ibaiti e Santo Antônio da Platina, Andréa Martinez Dib; a secretária de saúde de Santo Antônio da Platina, Ana Cristina Micó da Costa; a coordenadora pedagógica da Unopar SAP, Elizabeth de Souza Coelho; participou ainda a Biomédica responsável técnica dos laboratórios da Unopar SAP, Talita Cristina Alves; Tutora do Curso de Enfermagem da Unopar SAP, Lindaura Oliveira Salomão de Souza; Tutora do Curso de Estética e Cosmética da Unopar SAP, Sara Lima Neto Assis; João Batista Vilas Boas, Diácono da Paróquia Santa Filomena e a Reverenda Sílvia Helena de Medeiros Almeida, Pastora da Igreja Metodista no Recanto Feliz (fotos).



Após o juramento de bem servir ao ser humano, cuidar da integridade das pessoas e atuar de maneira a melhorar a qualidade de vida da população, os graduandos vestiram o jaleco branco, símbolo do compromisso que assumem. O jaleco foi dado aos alunos pelos seus familiares, em um momento de aproximação entre a comunidade acadêmica e a família.



A diretora da Unopar Santo Antônio da Platina, Andréa Martinez Dib, conta que a Cerimônia do Jaleco tem um forte sentido para os novos estudantes, por ser solene e por identificar essa transição. “É um momento relevante para o aluno que está entrando e não conhece a área da Saúde, pois ele passa a de fato saber o que é a Enfermagem ou a Estética e os compromissos que elas pressupõem. Somos uma Universidade com mais de 45 anos de atuação na área educacional, e hoje temos orgulho em oferecer a melhor estrutura da região para estes cursos. Ao todos são 3 laboratórios físicos com mais de XX metros quadrados, e equipamentos de última geração para que os acadêmicos tenham a melhor experiência de aprendizado.



Ana Cristina Micó palestrou aos alunos e comentou sobre as responsabilidades que estão assumindo a partir deste momento.

O diácono e a pastora trouxeram uma mensagem religiosa aos presentes.

Os estudantes puderam compartilhar com a família a emoção de ingressar em uma área com a qual sonhavam.

As matrículas continuam abertas na instituição, e para mais informações basta acessar o site www.unopar.br ou entrar em contato com os telefones 3534-7399 / 3534-3646.