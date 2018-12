Usina Itaipu apoia Corrida contra o Câncer de Pele

Dentro da campanha Dezembro Laranja

A primeira edição da Corrida e Caminhada Melanoma Brasil na manhã deste domingo (16), com largada e chegada no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu (PR), encerrou as atividades da campanha “Eu Protejo Minha Pele”, promovida pela Instituto Melanoma Brasil com o apoio da Itaipu Binacional, dentro do movimento Dezembro Laranja.

Mais de 500 pessoas de várias partes do Brasil, e também do Paraguai e da Argentina, participaram da iniciativa cujo principal objetivo foi conscientizar os atletas e a população sobre o melanoma. A doença é considerada o câncer de pele mais perigoso e letal. Todos os anos, são registrados mais de 6 mil novos casos no País. Desses pacientes, 1.600 morrem.

“A Itaipu se orgulha de apoiar eventos e movimentos como esse, que reúne esporte, conscientização e informação. Neste caso, a proposta foi alertar sobre uma doença que pode levar à morte”, afirmou a superintendente de Comunicação Social da Itaipu, Patrícia Iunovich, que participou da caminhada ao lado do marido, o jornalista Cláudio Dalla Benetta.

Os primeiros atletas chegaram 25 minutos após a largada da corrida de 7,7 km e da caminhada de 4,4 km. Na categoria masculina, o primeiro a cruzar a linha de chegada foi o paraguaio Fabian Marcel, seguido de Moisés Hermes e Uriwagner Fonesi de Oliveira. No feminino, Patrícia Zanchet foi a primeira a concluir a corrida, seguida de Shirley Malkoski e Jéssica de Oliveira.

A Itaipu se orgulha de apoiar eventos e movimentos como esse, que reúne esporte, conscientização e informação. Neste caso, a proposta foi alertar sobre uma doença que pode levar à morte”

Todos os participantes ganharam medalha para lembrar da participação no evento e dos cuidados para evitar o câncer. O kit entrega aos atletas tinha dois itens essenciais para prevenir o melanoma: protetor solar e camiseta com proteção UV. Um totem instalado no Gramadão, e com protetor solar disponível aos atletas, ajudou os corredores a reforçar a proteção.



“Com certeza, cada um desses participantes nos ajudará a divulgar os perigos do melanoma”, disse a presidente do Instituto e gerente da Divisão de Relações Públicas da Itaipu, Rebecca Montanheiro. “Praticar esporte é essencial para ter uma vida saudável, mas é preciso proteger a pele, sempre. E evitar a exposição ao sol nos horários impróprios, ou seja, das 10h às 16 horas.”

A campanha “Eu protejo Minha Pele”, começou em maio, considerado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) como o mês internacional de prevenção ao melanoma. Durante sete meses, foram realizadas várias palestras e atividades de conscientização sobre a doença em todo o Brasil, encerradas em dezembro.

Rebecca explicou que a corrida e caminhada estão alinhadas à proposta do Dezembro Laranja deste ano, que teve como mote a prática de esportes”. “Por esse motivo, nada melhor terminarmos as atividades com uma corrida no mês de proteção ao câncer de pele.”

O câncer de pele é o tipo de maior incidência no Brasil e, sozinho, apresenta mais casos do que os outros 17 tipos de tumores, segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

O melanoma é um tipo de câncer de pele originado nos melanócitos –células que produzem a melanina, substância responsável pela cor da pele. Apesar de menos comum, pois representa apenas 5% dos tumores malignos de pele, é o de maior gravidade e mortalidade, devido a sua grande capacidade de produzir metástases – quando as células tumorais comprometem outros órgãos.

O Instituto Melanoma Brasil é uma organização não governamental sem fins lucrativos que atua na divulgação e conscientização sobre o melanoma. Entre seus objetivos está o de promover a educação sobre a importância do autocuidado, da prevenção e do diagnóstico precoce para toda a população. Além de produzir ações de comunicação, o Instituto também acolhe, incentiva o relacionamento e troca de experiências entre pacientes diagnosticados com a doença e os apoia em sua jornada contra o melanoma. A organização nasceu em abril de 2014, após o diagnóstico de melanoma de sua idealizadora, Rebecca Montanheiro.

A Itaipu – Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,6 bilhões de MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh. Em 2017, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 86,4% do Paraguai.