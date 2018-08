UTI adulta será inaugurada ainda neste ano; veja vídeo

Valor investido pelo Estado na obra de ampliação foi de R$ 3,8 milhões

A governadora Cida Borghetti vistoriou nesta quarta-feira (22) as obras de ampliação do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. Administrado pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas), do Governo do Estado, a unidade é referência em atendimento para 22 municípios da 19ª Regional da Saúde, que tem cerca de 300 mil habitantes. O valor investido pelo Estado na obra de ampliação foi de R$ 3,8 milhões.

Cida disse que a intenção do Governo é descentralizar e regionalizar os serviços de saúde no Estado. “Essa ampliação vai impactar na qualidade de vida da população que vive na região, com serviços de qualidade e feitos por profissionais capacitados”, afirmou.

A governadora destacou que o hospital é referência materno-infantil, onde é feito mais de 200 partos por mês, com enfoque atualmente no parto humanizado. “Aqui priorizam o parto natural e humanizado, isso é muito importante para a saúde das gestantes e para o desenvolvimento das crianças”.

Com 843 metros quadrados de área construída, a nova ala do hospital, construída com recursos do Estado, tem dez novos leitos de UTI adulto (fotos), criados agora. O espaço também abriga outros dez leitos de UTI neonatal, que funcionavam em outra área do hospital (esses leitos, integrantes da Rede Mãe Paranaense, mudaram a realidade no tratamento de crianças prematuras na região).

LICITAÇÃO – Às nove dia 29 de agosto será aberta a licitação (veja abaixo) para contratação da equipe médica e PSS (processo seletivo simplificado) para completar o serviço de enfermagem, farmácia e serviço de apoio para colocar os 10 leitos UTI Adulto em funcionamento.

Segundo o prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, a abertura desses novos leitos de UTI aumenta muito as possibilidades de salvar mais vidas. “Essa UTI adulto vai evitar que as pessoas tenham que se deslocar ou entrar na central de leitos para um posterior encaminhamento. Agora esses pacientes podem vir para cá com maior rapidez”, disse. O

Os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Pedro Lupion e Evandro Junior e o federal Alex Canziani também participaram da vistoria.

De acordo com o diretor do hospital, Alfredo Franco Ayub, eles estavam trabalhando em um UTI improvisada, num local que não era ideal. “Com o novo espaço vamos ganhar em qualidade de gestão e dar todo o apoio aos hospitais da região”, disse.

O diretor da 19ª Regional da Saúde de Jacarezinho, Ronaldo Trevisan, afirmou que a ampliação resultará no avanço e suporte para o Norte Pioneiro em relação a saúde da mulher e da criança. “O Estado tem investido muito para que a nossa população seja atendida como precisa, com qualidade e eficiência”, afirmou.