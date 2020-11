UTI foi interditada sim e direção da Santa Casa mente à população

Dissimulação é um desserviço e só contribui para tornar mais turbulenta a crise na unidade de saúde, dr. Nilton José de Souza, Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho enviou ofício à Central de Leitos informando a interdição

Após apurar inclusive com fontes internas da Santa Casa de Jacarezinho, o npdiario publicou nesta quinta-feira, dia 19, que a UTI havia sido interditada para pacientes da Covid-19, e apenas uma mulher se encontrava infectada em somente um leito. Foram motivos técnicos, conforme a reportagem relatou.

Ocorre que a matéria exclusiva foi fartamente copiada por alguns blogs e periódicos da região, como sempre sem dar crédito ao jornal, usando apenas “segundos fontes” e acabaram se equivocando e exagerando em alguns pontos e se confundindo com outros termos.

O texto que a direção distribuiu nesta sexta-feira, dia 20, narra parte da verdade, mas dissimula ao tentar ocultar a verdade, obtida de informantes sérios e com minúcias.

É possível que os problemas tenham sido solucionados, e agora a direção, de forma dissimulada, tente inventar ações desencontradas que só servem para causar pânico e preocupação da comunidade.

De qualquer maneira, o texto “oficial” é transcrito abaixo:

” Em relação de matéria veiculada na imprensa nesta quinta-feira, 19 de novembro, a Diretoria da Santa Casa Misericórdia de Jacarezinho informa que em nenhum o momento a UTI da Santa Casa foi interditada, desativada ou com funcionamento suspenso.

Em virtude ainda do alto fluxo de pacientes graves não relacionados à COVID-19, a UTI continua com sua capacidade normal, servindo como referência para a região do Norte Pioneiro atendendo diversas patologias e vítimas de acidentes que eventualmente necessitem de tratamento intensivo.

O leito de isolamento de UTI para os casos de Covid-19 e mais 5 leitos de cuidados semi-intensivos no setor de isolamento foram retirados pela Secretaria de Saúde para internamento de casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo coronavirus.

Entretanto, cumpre informar que continuamos a internar casos confirmados de Covid-19 além dos pactuados com a Secretaria de Saúde e mantivemos o leito de Covid-19 da UTI em respeito e consideração à população da nossa região.

Vale a pena informar que fomos um dos primeiros hospitais do Paraná a colocar suas instalações de UTI e disponibilização de Setor de Isolamento para Covid-19, a partir do dia 13 de março, apenas 2 dias após a confirmação do primeiro caso no Estado, assumindo também o compromisso, a pedido da Secretaria de Saúde, de ativar a UTI do Hospital Regional do Norte Pioneiro em Santo Antônio da Platina, que se encontrava à época desativada.

Com relação aos respiradores pulmonares, contamos desde o início na pandemia com 26 respiradores na Santa Casa cadastrados na Regional de Saúde, sendo que desde abril deste ano foram encaminhados 6 aparelhos para manutenção em Curitiba através da Secretaria de Saúde, aguardando devolução.

A Santa Casa tem contrato de manutenção preventiva com empresa especializada, sendo os 20 respiradores atuais com o controle de manutenção recente há menos de 15 dias. Pela alta utilização, pequenos ajustes de calibração e troca de peças sempre são necessárias. Atualmente estão em funcionamento normal 11 aparelhos servido a UTI, Pronto Socorro e Setor de isolamento, 9 aparelhos aguardando calibração e troca de pequenas peças com situação regularizada na próxima semana, segundo revisão técnica realizada hoje, dia 20 de novembro, pela empresa contratada.

Lamentamos informações desencontradas que só servem para causar pânico e preocupação da comunidade.”