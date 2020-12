Primeiras doses para os 250 mil profissionais de área de saúde, idosos com mais de 80 anos e os que estão em asilos

O governador do Estado, Ratinho Junior, afirmou que a vacina contra a Covid-19, deve estar disponível para os paranaenses a partir de março do próximo ano. Ele participou de uma entrevista sexta-feira, dia 11 , no Palácio Iguaçu, acompanhado do secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, que detalhou o plano de vacinação no estado.

De acordo com Beto Preto, as primeiras doses serão para os 250 mil profissionais de área de saúde, os idosos com mais de 80 anos e os que estão em asilos. “Nós vamos seguir as normas do Ministério da Saúde, que prevê que o início do cronograma de vacinação para o final de janeiro começo de fevereiro”, disse. O Paraná tem 1.850 salas de vacina distribuídas nos municípios do Estado.

O governador Ratinho Junior ressaltou que a vacina representa uma esperança, mas que ainda vai demorar uns quatro meses. “Então é importante manter as três regras básicas de saúde que é de lavar as mãos, com o uso do álcool gel, máscara”, afirmou.

“E pedimos a colaboração de nossos jovens em não se aglomerar neste final de ano, evitar os churrascos e as festas de fim de ano”, afirmou Ratinho Junior. As informações são do Bem Paraná.