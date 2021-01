Cursinho pré-vestibular se moderniza e vira pré-vestibular do SAS

A Docens Educação está promovendo aulões gratuitos para o Enem via Instagram específico para a prova e também vestibulares regionais pelo @preprovadocens

A proposta da escola em toda véspera de prova de vestibular é fazer um compilado de revisões de conteúdo e transmitir ao vivo.

Na semana do Enem de prova de ciências da natureza a escola também ofertará o intensivo com aulas presenciais, mas com vagas limitadas.

A Docens Educação chega em Santo Antônio da Platina com a proposta de um Pré-vestibular arrojado, com professores dinâmicos, material didático do SAS educação além de mentoria de plano de estudo, monitoria em contra-turno e orientação vocacional com a psicóloga exclusiva da Instituição.

As aulas terão início em 8 de fevereiro e estão com matrículas abertas.

Para mais informações a escola atende pelo telefone e Whats App (43) 3534-7439 ou na Rua Treze de Maio, 888, 1° andar ( em frente ao posto Fox Millenium).